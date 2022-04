Quarta Repubblica, Federico Rampini su Joe Biden: "Sta invecchiando male, ne ho avuto prova in prima persona"

05 aprile 2022 a

Sul banco degli imputati, per quanto ipotetico e figurativo, c'è Vladimir Putin: l'accusa è quella di crimini di guerra, gli orrori di Bucha stanno lì a dimostrarli. Ma sull'ipotetico e figurativo banco degli imputati c'è anche Joe Biden, il presidente degli Stati Uniti a detta di molti inadeguato, l'uomo degli attacchi feroci al "macellaio" Putin, attacchi condivisibili ma che in diverse situazioni stanno sortendo effetti insperati sul conflitto in Ucraina.

E dunque, a Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro su Rete 4, ci si interroga proprio sul ruolo e sulla figura del presidente degli Stati Uniti. A spendersi in una riflessione ecco Federico Rampini, la firma del Corriere della Sera, la cui testimonianza è di un clamoroso impatto. "Io dell’invecchiamento di Joe Biden ne ho avuto prova in prima persona, sta invecchiando male, ma non decide da solo, ha una squadra valida e non credo che stia facendo peggio di Trump", afferma Rampini.

Dunque, aggiunge: "Se Biden assicurasse all’Europa un nuovo piano Marshall sull’energia sarebbe il modo migliore per perdere le prossime elezioni e poi l’Europa non se lo è meritato, ha fatto scelte dissennate sul gas", conclude Federico Rampini, picchiando duro un po' su tutti. Su Biden e sulle folli scelte in materia energetica dell'Unione Europea.



