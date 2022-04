Matteo Bassetti, "non è servito a niente": clamoroso mea-culpa sul Covid. La confessione, due anni dopo

05 aprile 2022 a

a

a

Forse le restrizioni contro il Covid sono state completamente inutili. "Mascherine obbligatorie all’aperto e al chiuso, quarantene, isolamento, percorsi covid non sembra che abbiano impattato granché sulla curva di un virus che ormai fa quel che vuole", scrive Matteo Bassetti in un post pubblicato sul suo profilo Facebook. "L'unico modo per limitarlo è ridurne l’impatto sulla gravità della malattia, grazie alla protezione data dalla guarigione e dal vaccino".

Omicron 2, quanti sono davvero i contagi? Virus e omertà: il sospetto e i rischi che corre l'Italia

Tutto il resto, insomma, serve a poco. E i medici qualche sbaglio lo hanno fatto, ammette il direttore della Clinica Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova: "Mi piacerebbe che nella comunità scientifica si parlasse di più del vero grande errore che stiamo facendo: continuare a gestire a livello ospedaliero Covid come nella prima fase, ovvero facendo tamponi a tutti e volendo necessariamente isolare tutti i positivi in reparti dedicati; così facendo siamo arrivati al punto di dover costantemente chiudere e riaprire reparti per ospitare positivi asintomatici con altre patologie, compromettendo non solo la diagnostica e il percorso terapeutico di questi ultimi, ma anche quello di migliaia di altri malati che si trovano interventi e screening rimandati; tutto ciò senza ottenere alcun beneficio" perché, osserva Bassetti, "questa gestione non sta impedendo il contagio nosocomiale".

"Superati i 10mila ricoveri". Bollettino, come spinge Omicron 2: cosa può succedere a Pasqua con questi dati

"Sarebbe più opportuno smettere di fare tamponi a tutti gli asintomatici e a tutti i ricoverati e accessi al pronto soccorso (a meno che non abbiano sintomi moderati-severi che necessitino dunque di una diagnosi precisa in ottica terapeutica) e cominciando casomai a isolare i positivi in stanze dedicate di un reparto pulito".

"Lo avete ridicolizzato, scusatevi". Morte De Donno, l'ultimo clamoroso capitolo e l'ira della Meloni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.