Volodymyr Zelensky, "Vladimir Putin testa di ca***": zar umiliato dal premier, l'episodio-chiave dietro alla guerra

La serie tv che ha come protagonista Volodymyr Zelensky, ora, viene trasmessa il lunedì sera su La7. Già Servitore del popolo è comunque a modo suo un pezzo di storia. In Ucraina la serie è andata in onda dal 2015 e alla fine del 2018, l'elezione di Zelensky premier è del 2019 (e il timing, va da sé, ha d tempo scatenato i complottisti sulla presunta "manina" americana).

Non solo. Nell'attuale staff di Zelensky, infatti, c'è uno degli autori della serie tv. La storia è nota: un professore di storia, Vassily Petrovich Goloborodko, goffo ma di sani principi, viene ripreso con un telefonino da un suo allievo proprio quando si scatena in una intemerata contro l'immoralità dei politicanti. Il video finisce ovviamente in rete e Petrovich, alla fin della fiera, viene eletto presidente.

E nel primo episodio ci sono alcuni dettagli che, per certo, Vladimir Putin non ha gradito più di tanto (eufemismo). Al neo-eletto presidente infatti viene presentato il suo staff, e tra i membri vi è un suo perfetto sosia. Dunque, il Zelensky-Petrovich, chiede a cosa serva, un sosia. "Semplice - gli rispondono -: la sostituirà bevendo con Lukashenko o morendo al posto suo colpito da un cecchino", e il riferimento ovvio era al dittatore della Bielorussia filo-Putin. Ma non solo. Sempre nel medesimo episodio il neo-presidente viene messo a confronto proprio con lo Zar, che come è noto ama orologi costosi. E così, ecco che lo Zelensky della fiction parla dell'"Hublot di Putin". Il riferimento è a una nota marca di lusso. Riferimento tutt'altro che casuale e innocente: nella versione originale della serie si parla di "Putin Hublot", che richiama quasi perfettamente l'espressione ucraina "Putin huilò", ovvero "Putin testa di ca***".

La serie, per inciso, fu anche trasmessa in Russia. O meglio, ne fu trasmessa soltanto una puntata: la prima, con il riferimento a Putin "testa di ca***" tagliato. Dunque, dopo la messa in onda, fu subito cancellata.

