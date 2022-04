Andrea Scanzi, bomba sui soldi in Rai: "Ca*** miei, meglio se non apro bocca. Qualcuno dall'alto..."

14 aprile 2022 a

a

a

Andrea Scanzi non può dire nulla. Intervistato dalle Iene sulla questione degli ospiti pagati in tv, in particolare sulla vicenda della presenza di Alessandro Orsini retribuito per la sua presenza da Bianca Berlinguer a Cartabianca su Rai 3, commenta: "Io sono in una posizione scomoda e non mi va di dire nulla pubblicamente, anche perché francamente saranno anche ca*** miei...". E ancora: "Saranno anche ca*** miei se vengo pagato e quanto vengo pagato, se non fossi uno dei pagati la farei anche l'intervista ma non mi va perché sono in mezzo a vari fuochi, la Rai, Il Fatto Quotidiano, eccetera, quindi qualsiasi cosa dico mi massacrano e viene anche addosso a me... E anche dico mezza cosa poi verrebbe strumentalizzata. E io diciamo che ho degli imperativi dall'alto nei posti dove ho dei contratti per cui tutto sommato è meglio se non apro bocca".

"Una mattanza dopo l'invio di armi dall'Europa". Bucha e non solo, la teoria di Orsini sugli orrori in Ucraina e la stoccata all'Occidente

Il problema, rileva nell'articolo il sito vigilanzatv.it, è che "se e quanto viene pagato Scanzi - nel caso si tratti della Rai - non sono solo 'ca*** suoi' ma anche degli italiani che pagano il canone, quindi è del tutto lecito interrogarsi su quali siano i suoi compensi".

Eppoi, a cosa si riferisce Scanzi quando accenna agli "imperativi dall'alto"? Si riferisce alla Rai? Alla Berlinguer? O forse a La7 e a Lilli Gruber? O ancora alla direzione del Fatto? Non è dato sapersi. Le Iene questo punto non lo hanno approfondito. Sul caso specifico di Orsini, invece, il giornalista del quotidiano di Travaglio ha risposto: "Se lo difendo è comunque una difesa di partito perché lui fa parte del Fatto Quotidiano; se lo difendo poco s'inca*** il Fatto, se lo difendo troppo s'incazza la Rai, son proprio nel mezzo".

"Quel che penso di Andrea Scanzi". Nessun insulto, Sgarbi nel video si mostra così: l'umiliazione più profonda | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.