Edward Luttwak, lo schiaffo: "Un plebiscito in Donbass, l'unico modo per terminare questa guerra"

Come può finire la guerra in Ucraina? Una soluzione la offre Edward Luttwak, il noto politologo, secondo cui "adesso la guerra deve finire con plebisciti nelle due regioni di Donestk e Luhansk", le due regioni del Donbass. Secondo Luttwak, che ha detto la sua su Twitter, per arrivare a una simile soluzione è fondamentale che "sia gli spari sia i movimenti di terra debbano finire". Una sorta di tregua per trovare una soluzione differente dalla guerra.

"Mangiano il gelato a Rimini mentre la gente muore: non sono niente, solo uno zero". Luttwak fa a pezzi i pacifisti

E lo stesso metodo, per Luttwak, va applicato alle sanzioni adottate dall'Occidente contro Mosca: "Se sono sospese i russi rispetteranno le regole". In ogni caso, aggiunge, anche seguendo un percorso del genere non mancherebbero spaccature: "I due lati sono già d’accordo su Nato (no), Unione Europea (sì)", puntualizza. Insomma, potrebbe spaccarsi il fronte occidentale, fino ad apparso abbastanza compatto.

"Cosa vuole Vladimir Putin per finire la guerra". Edward Luttwak, uno scenario estremo

L'idea di Luttwak apre un dibattito, su cui il confronto è subito fiorito nei commenti in risposta su Twitter. C'era chi spiegava come "i plebisciti sono impossibili" e chi, al contrario, imputa la guerra agli statunitensi. Nel mirino, più di tutti, ci finisce Joe Biden, che secondo molti utenti non starebbe cercando la pace. E il sospetto, in effetti, ha recentemente trovato delle valide argomentazioni, si pensi per esempio ai toni durissimi usati contro il "macellaio" e "genocida" Vladimir Putin. Toni comprensibili, ma che oggettivamente non aiutano a cercare un accordo di pace.

