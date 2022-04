Alessandro Orsini passa all'incasso: "Ucraina, tutto quello che non ci dicono", quanto costa ascoltare le sue idee

19 aprile 2022 a

Alessandro Orsini passa dalla tv al teatro. "Ucraina, tutto quello che non ci dicono", è il titolo del monologo che il professore di Sociologia del terrorismo della Luiss terrà al Sala Umberto di Roma. L'evento - organizzato da Seif (Società editoriale il Fatto) - è stato presentato in un modo singolare: "Alessandro Orsini è stato interrotto mille volte in televisione mentre cercava di spiegare fatti sgradevoli per i media dominanti. In questo monologo sulla guerra in Ucraina, Orsini è finalmente libero di esporre le sue tesi senza interruzioni o sovrapposizioni strumentali. Dalle cause profonde dell’invasione russa alla manipolazione dell’informazione in Occidente, Orsini svela le forze nascoste che spesso muovono il mondo in direzioni catastrofiche".

Ma non è tutto. Nella presentazione del monologo si legge: "Ancorato al realismo di Machiavelli e di Pareto, ma nemico di ogni complottismo, Orsini mostra le strategie con cui le persone vengono tenute all’oscuro di ciò che il potere politico-economico non vuole far sapere". Il professore, insomma, vuole raccontare la sua verità. E ovviamente non lo farà gratis: i prezzi dei biglietti per andare ad ascoltare il suo monologo - come spiega il Giornale - varierebbero dai 15 ai 25 euro.

Sulla sua pagina Facebook, Orsini ha scritto: "Ho ricevuto diverse proposte di parlare in pubblico. Ma tra quelle che ho ricevuto, la proposta di parlare in teatro mi sembra la migliore e sto procedendo spedito in questa direzione. Dovrebbe essere un monologo basato sul mio nuovo libro, che ho iniziato a scrivere dopo la mia relazione al Senato del 4 dicembre 2018. Il titolo del libro, in uscita a maggio, è: 'Ucraina. Critica della politica internazionale'".

