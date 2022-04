Papa Francesco, saltano tutti gli impegni. "A questa età...", la frase rubata: allarme sulla sua salute

22 aprile 2022 a

Papa Francesco deve fare i conti con qualche acciacco. Complici i suoi 85 anni. Come da lui rivelato, il Pontefice soffre da tempo di dolori al ginocchio: "Il recupero dei legamenti è lento a questa età", conferma aggiungendo di non voler fare infiltrazioni ma di preferire il ghiaccio e gli antidolorifici. Nonostante questo, raggiunto dal quotidiano argentino La Nacion, Bergoglio si dice fiducioso: "Passerà. A questa età bisogna accontentarsi di sentirsi dire che si è ben conservati".

Proprio per questioni di salute, Papa Francesco è costretto a cancellare qualche appuntamento. Il Pontefice - fa sapere il direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni - si sottoporrà oggi a "controlli medici che sono necessari" a causa del dolore al ginocchio destro. "Ecco perché l'agenda oggi è vuota", conclude. Intanto nella giornata di giovedì 21 aprile, Bergoglio non si è sottratto ai propri doveri ricevendo in udienza Viktor Orban.

Con il premier ungherese, il Pontefice ha discusso della protezione dei rifugiati che arrivano dall'Ucraina. Al termine del colloquio avvenuto a porte chiuse, il Papa avrebbe donato all'ospite il medaglione che ritrae San Martino mentre divide il suo mantello per darlo al povero. Un chiaro riferimento a quanto sta facendo l'Ungheria in tempo di guerra. E in tema, il Pontefice ha fatto sapere che salta l'incontro con il patriarca russo Kirill previsto per giugno. "Un incontro di noi due in questo momento potrebbe creare molta confusione", è stata la sua giustificazione.

