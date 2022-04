Alina Kabaeva, l'amante di Putin: occhio alla mano, il dettaglio che scatena l sospetti

23 aprile 2022 a

Una foto scatena il sospetto: Alina Kabaeva è riapparsa in pubblico, ma questa volta con la fede nuziale. Proprio così, la presunta amante di Vladimir Putin è stata fotografata a Mosca, all'Arena, in occasione di una prova di ginnastica ritmica. Lei stessa vanta un passato da atleta nonché una medaglia d'oro olimpica. Lo scatto, oltre a rappresentarla completamente cambiata, mostra appunto l'anello di matrimonio. Un dettaglio che fa pensare che lei e il presidente russo, dopo i presunti quattro figli, abbiano deciso di legarsi legalmente.

A riferirlo anche il canale Telegram Tol'ko Nikomu che, scegliendo le parole con cura per evitare la censura russa, ha lasciato intendere che lei e Putin condividono lo stesso chirurgo plastico. "Una nuova rara apparizione di Alina Kabaeva. Questa volta è vestita in modo casual e viene vista di nuovo con una fede nuziale. E sì, la firma dell'estetista di famiglia è piuttosto evidente".

Una battuta per lasciare intendere che i due siano più vicini di quanto si pensi. La Kabaeva, dopo aver scalato le vette della politica, si è misteriosamente allontanata dei riflettori. Molti la credevano in Svizzera o in Siberia al sicuro in un bunker. Alina ancora non è stata sanzionata, come invece accaduto con gli oligarchi russi vicini allo zar. Ma non è detto che l'Occidente possa ben presto arrivare anche a lei.

