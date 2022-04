L'ucraino Maistrouk impazzisce: "Propagandisti putiniani, igiene mentale". Myrta Merlino lo caccia, caos a La7

29 aprile 2022 a

È una furia Vladislav Maistrouk, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, nella puntata del 29 aprile. Prima attacca Maria Giovanna Maglie, poi, non soddisfatto, il giornalista ucraino si sfoga contro Francesco Borgonovo de la Verità: "Quando tu chiami propagandisti e giornalisti, stai mischiando tutto", dice rivolto alla Merlino. "Sei una giornalista? Sì. Allora, Borgonovo è un propagandista putiniano, uno della Pravda italiana". "Qui ci vuole l'embargo alla vodka", ribatte ironico Borgonovo. "Non mi interessa la sua opinione. È una questione di igiene mentale", sbotta Maistrouk. "Sono inalberato, è stata uccisa la mia collega, voi mettete in discussione tutto".

A questo punto la conduttrice è costretta a intervenire: "Vlad, no, così non va bene. Vorrei darti una visione realistica dei fatti", cerca di farlo ragionare la Merlino. "Vlad, devi ascoltare gli altri. Le discussioni si fanno ascoltando il prossimo, altrimenti fai un pessimo servizio alla tua causa e non sei tu a dare la patente di chi può parlare e chi no". E aggiunge: "Di igiene mentale parla il regime russo per mettere il bavaglio alle persone, mi rifiuto. Io ascolto con piacere anche le opinioni che non mi piacciono per niente, questa è l’Italia".

Ma Maistrouk è incontenibile e non si ferma. È un fiume in piena. Quindi la conduttrice è costretta a prendere una drastica decisione, una decisione che non avrebbe mai voluto prendere: "Non è il modo di stare in televisione Vlad. Devo chiudere il collegamento. Detesto mandare via gli ospiti, ma così non è fattibile, non è un dialogo civile".

"Stiamo combattendo per la libertà e la democrazia". chiosa la Merlino.



