Il marito di Eva Henger rompe il silenzio: "Qui dalla terapia intensiva...". Cosa è successo davvero dopo l'incidente

Eva Henger ha fatto preoccupare e non poco i suoi fan. Proprio ieri è arrivata la notizia di un incidente stradale in cui sarebbe rimasta coinvolta l'ex attrice porno insieme al marito, Massimiliano Caroletti. L'incidente sarebbe avvenuto nei pressi di Kposvar, in Ungheria. Nel terribile impatto sarebbero morti anche due anziani che hanno perso la vita. La Henger e il marito sono stati poi trasportati in ospedale con l'elisoccorso. Una valanga di messaggi è arrivata alla coppia da parte dei fan che preoccupati hanno chiesto notizie sulle condizioni di salute della coppia. E a rompere il silenzio, questa mattina, è stato proprio il marito, Massimiliano Caroletti che ha raccontato come stanno davvero le cose e ha fatto luce sul suo stato di salute e su quello di Eva Henger: "Qui in terapia intensiva non mi permettono di rispondere a tutti i migliaia di messaggi ricevuti. Le fratture sono molte di più di quelle scritte dai giornali.

Ma noi siamo combattenti nati e ne usciremo più forti di prima. Purtroppo siamo stati travolti da una macchina che ha effettuato un sorpasso impossibile. Grazie infinite a tutti per l’affetto! Questo post è anche per mia moglie che è stata portata in un ospedale distante 200 km. Daje amore mio, daje… non si molla mai! Ti amo". Ma in questa storia c'è anche tutta l'apprensione dei familiari di Eva Henger. La figlia Mercedesz Henger di fatto voleva rinunciare alla partecipazione all'Isola dei Famosi. Ma dopo un colloquio con la madre a quanto pare si sarebbe convinta a proseguire la sua esperienza nel reality show. Nell'incidente è stata coinvolta anche la sorellina di Mercedesz, Jennifer che era in auto con Eva e Massimiliano. Per fortuna la piccolina non ha riportato alcuna ferita. Un sospiro di sollievo per una famiglia duramente messa alla prova da quanto accaduto.

