Ilyushin Il-80, l'aereo per gli attacchi atomici in volo il 9 maggio: perché i finestrini fanno temere il peggio

La parata del 9 maggio sarà il giorno di Vladimir Putin. Per l'occasione, l'anniversario della sconfitta dei nazisti tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale, il presidente russo farà volare sui cieli della Piazza Rossa di Mosca il suo Ilyushin Il-80. Si tratta dell’aereo progettato per ospitare le alte cariche della Federazione russa in caso di scoppio di una guerra nucleare, lo zar compreso. A dare la notizia il canale gestito dal ministero della Difesa russa, il Telegram Zvezdanews. Come anche confermato dal Moscow Times, quotidiano online in lingua russa con base in Olanda, il velivolo è un vero e proprio "Cremlino volante".

Quest'ultimo aveva già sorvolato la piazza moscovita nel lontano 2010. Ma di cosa si tratta nello specifico? L'aereo "fine del mondo", così viene definito, vanta un modello base come quello di un aereo di linea a fusoliera larga alimentato da quattro motori a reazione. Progettato da Ilyushin Aviation Complex e prodotto dalla Voronezh Aircraft Production Association, il mezzo dello zar costerebbe circa 504 milioni di dollari.

La stessa definizione fatta dagli esperti, mostra tutta l'importanza di questo aeromobile. A bordo infatti non ci sono finestrini tranne nella cabina di pilotaggio, garantendo la protezione degli occupanti da un impulso elettromagnetico (EMP) o da un'esplosione nucleare. Non solo, perché le porte del ponte superiore dell'aereo sono state ridotte di numero e rimane una sola scala aerea. La caratteristica più notevole di questo insolito velivolo è la struttura a forma di canoa capovolta sul tetto. Come ci si potrebbe aspettare, questo probabilmente ospita alcune apparecchiature di comunicazione molto avanzate. Qualche anno fa l'aereo è stato derubato. Secondo quanto riferito i ladri avevano fatto irruzione mentre era in fase di manutenzione rubando 39 apparecchiature radio dall'interno. Una vera beffa per Putin.

