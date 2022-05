DiMartedì, il generale Camporini: "Putin punta la Romania", la mappa della prossima Europa

03 maggio 2022 a

Una missione militare speciale per "liberare il Donbass"? Secondo il generale Vincenzo Camporini, ospite di Giovanni Floris in studio a DiMartedì, su La7, è lo stesso operato dell'esercito russo a smentire la propaganda del Cremlino sulla guerra in Ucraina.

"L'altro giorno a Kherson è stato imposto il rublo come moneta di scambio. Kherson non è nel Donbass e questa è la dimostrazione evidente che l'intenzione russa è andare ben al di là della liberazione del Donbass e, presumibilmente ci si vuole spingere a Odessa e fino alla Transnistria". Obiettivo finale di Putin è occupare la zona meridionale in modo da isolare il corpo centrale dal mare e chiudere quello che resta dell’Ucraina all’interno di una zona continentale, cosa che impedirebbe qualsiasi tipo di commercio".



La regia di La7 manda in onda la mappa "bellica" dell'Ucraina. "Il Mar d'Azov è ormai diventato un mare russo. Dove si vogliono spostare i russi? Quali sono i loro piani?", chiede Floris al generale italiano. "Per motivi operativi concreti sul terreno sono limitati al controllo delle due province di Lugansk e Donetsk, a Est". Ma se potessimo entrare nella mente di Putin? L'obiettivo finale possibile è controllare metà dell'Ucraina, con tutta la zona meridionale "in modo tale da isolare il corpo centrale dal mare, chiudere quel che resta dell'Ucraina all'interno di una zona continentale. Il che impedirebbe qualsiasi tipo di commercio, la vita dell'Ucraina".

"In più c'è da osservare, forse qualcuno non l'ha ancora evidenziato, che quella lingua a Sud Ovest confina con la Romania, che è membro della Nato. Quindi Putin sta cercando di ampliare il suo confine con la Nato, esattamente il contrario di quello che aveva dichiarato all'inizio. Un po' di coerenza".

