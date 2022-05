Vittorio Sgarbi contro Mughini, "parlavano di Putin poi il pugno in faccia". Il testimone oculare della rissa

Francesco Fredella 04 maggio 2022 a

Al Maurizio Costanzo Show c'è stata una rissa. Una tele-rissa: Giampiero Mughini e Vittorio Sgarbi sono arrivati alle mani, come accadde nel 2019 quando su Rete 4, nel programma di Giuseppe Brindisi, volarono le sedie. La spiffera su quello che è accaduto al Maurizio Costanzo Show arriva da Dagospia, ma nella Suite 102.5 - in radiovisione su RTL 102.5 - Gabriele Parpiglia (autore televisivo) svela i particolari inediti della rissa tra Sgarbi e Mughini al Maurizio Costanzo show (che andrà in onda domani sera).

"Cosa è accaduto? Mughini, in versione ultrà, al Maurizio Costanzo show mentre si parlava con Al Bano di Putin e se fosse giusto o meno eliminare gli sportivi dalle competizioni, se fosse giusto andare a cantare per Putin quando si poteva (tra l’altro non è andato solo Al Bano, sono andati tantissimi altri cantanti italiani e sportivi). Sgarbi, allora, inizia a difendere la categoria di chi non doveva essere eliminato (gli sportivi non c’entrano niente). Mughini, a quel punto, come quando un toro vede rosso, inizia a offendere Sgarbi, che replica bloccandosi su una parola ben precisa che non ho il coraggio di ripetere. A quel punto Mughini si alza, Sgarbi si alza e Mughini si avvicina e gli dà un destro", racconta Parpiglia. "Dalle fotografie non si capisce. Dopo cerca di prenderlo per la gola, Sgarbi non se l’aspettava, cade a terra dietro i suoi quadri esposti…. Si vedono addirittura i calzini rossi di Sgarbi che fa un volo"

