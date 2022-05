Fedez, "volevo 200 milioni di euro. Ma ora...": così il tumore ha stravolto la sua vita

06 maggio 2022 a

Il raro tumore al pancreas ha segnato e cambiato Fedez, portandolo a vedere la vita da una prospettiva diversa. Lo ha raccontato lui stesso durante una puntata del suo podcast “Muschio Selvaggio” con Luis Sal e il collega Lazza. Durante una discussione su ambizioni e obiettivi, il cantante ha confessato: "Io prima di avere il tumore avevo un obiettivo in soldi. Adesso non me ne frega più…”. Il marito di Chiara Ferragni - che nella prossima stagione tornerà a XFactor in veste di giudice - ha svelato anche che il suo obiettivo precedente era il raggiungimento di 200 milioni. Adesso le cose sarebbero cambiate.

"Che rapporto hai tu con i soldi?”, ha chiesto il rapper a Lazza. Che in maniera sincera ha risposto: “Sto ancora imparando a dare il giusto valore ai soldi. Se mi becchi nella giornata sbagliata, spendo come un matto”. A quel punto allora Fedez ha preso la parola dicendo: “Ti faccio un esempio: io prima di avere il tumore avevo un obiettivo in soldi. Adesso non me ne frega più…”. “Quanto era, se posso chiedere?”, ha chiesto Lazza. E lui: "200 milioni”.

“Mi sono detto: non ha senso…Sai perché? Metti che dopo arrivi ai 200, poi sono 300, poi sono 400 e arrivi al miliardo e ti rendi conto che non è quello il fine”, ha proseguito l'artista. In riferimento a queste enormi cifre, poi, Lazza ha domandato: "Ma poi dove li spendi?". “Li spendi, li spendi - ha risposto Fedez -. E puoi anche perderli. Il tuo tenore di vita diventa diverso, inizi a spendere in aziende e a fare investimenti".

