Mezz'ora in più, la "sentenza" di Caracciolo: "Vi dico cosa non va nella guerra di Putin"

Brutte notizie per Vladimir Putin. Stando alle indiscrezioni fornite da Lucio Caracciolo durante la puntata di Mezz'ora in più in onda su Rai3, "lo zar non può andare più avanti di dove arrivato". Il problema è legato alla mancanza di risorse. Ospite di Lucia Annunziata domenica 8 maggio, il fondatore della rivista italiana di geopolitica Limes, racconta che la Russia "sta esaurendo le risorse militari, le ha spese quasi tutte per prendersi il Donbas che francamente non è un obiettivo invidiabile, anzi". La distruzione è sotto gli occhi di tutti, quindi come è possibile che Mosca possa pensare di ricostruire tutto?

"Il presidente russo dovrà cercare di spacciare per vittoria quella che in realtà è una sconfitta - prosegue per poi ammettere che c'è qualcosa che non va -. Una guerra mondiale per Mariupol, insomma". Anche su Odessa lo zar ha registrato un flop, "questa poteva essere importante simbolicamente perché significherebbe chiudere l'Ucraina al mare. Magari fa ancora in tempo, ma ne dubito".

Insomma, le previsioni sulla guerra in Ucraina sono tutte sbilanciate a favore di Kiev. E chissà cosa si inventerà Putin per la parata del 9 maggio, quella che oltre a festeggiare la liberazione della Russia dai nazisti tedeschi, dovrebbe mostrare qualche successo sul campo attuale.

