È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici: "Lo abbiamo visto...". La frase che commuove tutti

Antonella Clerici è sempre molto attenta all'attualità e nel suo programma quotidiano su Rai Uno, È sempre mezzogiorno, la conduttrice commenta sempre i fatti del giorno. Questa volta si è lasciata andare ad alcune riflessioni sulla guerra in Ucraina. E la Clerici si è soffermata su un episodio particolare: "Abbiamo visto cantare gli U2 a Kiev, questo è un vero e proprio appello per la pace". La conduttrice dunque non ha usato giri di parole e ha voluto esprimere tutto il suo sostegno a chi in queste ore chiede il cessate il fuoco immediato in Ucraina e un accordo di pace. Il suo appello ha raccolto l'applauso del pubblico. Ma non finisce qui.

La Clerici ha poi parlato dell'Eurovision che vede in pole position per la vittoria finale il duo che ha trionfato a Sanremo, Mahmood e Blanco: "Si prevede che saranno 200milioni di telespettatori che da tutto il mondo lo seguiranno". La conduttrice ha ricordato che uno dei sogni degli italiani è quello di trovare una second avittoria consecutiva dopo il trionfo dei Maneskin dello scorso anno.

Poi però ha aggiunto: "Un altro sogno di tutti noi, però, è quello della pace". Insomma per la Clerici la pace in Ucraina è al primo posto e il suo messaggio ha avuto eco anche sui social. Di certo una vittoria all'Eurovision di Mahmood e Blanco regalerebbe un sorriso agli italiani. Ma la fine di questa guerra (che ha costi anche sulle nostre tasche) sarebbe il vero sogno da regalare a milioni di persone che da più di due mesi vivono col fiato sospeso.

