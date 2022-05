L'Eredità, "150mila euro": tutto sfuma in un secondo. Insinna senza parola

Francesco Fredella 10 maggio 2022 a

L'eredità, forse perché gioca molto sulle parole quasi impossibili, lascia tutti senza fiato. Adesso, ad avere la meglio sugli altri concorrenti nella puntata di lunedì è Roberta. Che arriva alla ghigliottina con una cifra altissima, 150. mila euro. Mica poco. Riesce a indovinare cinque indizi senza dimezzamenti. Una concorrente bravissima, talentosa. Ma al finale, purtroppo, arriva l'inconveniente. Deve arrivare, grazie alle foto disponibili, ad indovinare la parola. Non è facile, ma neppure impossibile. Alla fine non riesce a centrare l'obiettivo e così Flavio Insinna - il conduttore della trasmissione - resta molto deluso. “Ragazza simpaticissima”, dice. La mancata vittoria della concorrente lascia un grande vuoto: per un soffio non ha agguantato il primo posto.

Ovviamente, il conduttore cerca di sdrammatizzare e fa ironia sugli indizi. Ad esempio collega la ‘mancanza’ alla cosiddetta “mancanza di tempo”. "C’era un filosofo che diceva che siamo noi a mancare al tempo e non il tempo a mancare a noi. Noi il tempo non lo sfruttiamo bene”, racconta Insinna. Roberta, a quel punto, risponde: “E’ vero…”.

E il conduttore replica ancora: “Non ti volevo intristire, ho detto questa cosa solo per far sapere a casa che quattro libri li ho aperti e per far capire a mia mamma che le ripetizioni le frequentavo veramente”. Quando gira il cartellino con la risposta corretta cala il gelo. La concorrente non indovina pur essendo molto preparata. Una vera fuoriclasse. Ma si sa, i game show devono fare i conti anche con le difficoltà legate agli imprevisti. Che sono sempre dietro l'angolo.

