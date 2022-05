Marina Berlusconi, clamorosa confessione a Bruno Vespa: "Voleva diventare veterinaria. E un giorno mi disse che..."

13 maggio 2022 a

Per gentile concessione dell'editore Rai Libri, pubblichiamo alcuni estratti dell'ultimo libro di Bruno Vespa, Donne al potere, da oggi - venerdì 13 maggio - in libreria. Sono 25 (18 italiane e sette straniere) le signore di successo che popolano il testo, raccontate nei loro risvolti pubblici e privati. Di seguito, un breve estratto su Marina Berlusconi, la figlia del Cav e presidente Mondadori.

"Putin? Mio padre è stato il primo". Marina Berlusconi, parole di fuoco: sfogo (durissimo) su Vladimir e la sinistra

Marina Berlusconi voleva diventare veterinaria: «Ho sempre amato molto i cani», mi disse un giorno, «e comunque non pensavo di lavorare nelle aziende di mio padre». Dopo il liceo andò a fare la commessa in Inghilterra (a Bournemouth, nel Sud) per migliorare l'inglese e fare un po' d'esperienza di vita normale. «Lavoravo in un negozio di abbigliamento. Ero l'unica non assunta, la prima ad arrivare alle 7.30 per fare le pulizie e l'ultima ad andar via alle 17, dopo aver rimesso in ordine tutto». Che faceva? «Sistemavo gli spilli agli abiti delle clienti, per le modifiche».

"Il nodo delle aziende". Fascina-Berlusconi, no al matrimonio? Cosa c'è dietro alla frenata

