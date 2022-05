Luisella Costamagna, gira una voce: "Sarà sostituita". Terremoto in Rai, chi prende il suo posto

13 maggio 2022 a

Luisella Costamagna potrebbe lasciare la conduzione di "Agorà". Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo su Oggi, la conduttrice potrebbe perdere la sua poltrona in viale Mazzini. La conduttrice a quanto pare, "suo mlagrado" (come ricorda Dandolo), dovrà di fatto lasciare il passo a Monica Giandotti che arriverà alla conduzione di "Agorà" e anche di "Agorà extra" che in questo momento è condotto da Senio Bonini.

Lo stesso Bonini potrebbe far parte di questo valzer di conduttori. Infatti secondo alcune indiscrezioni, Bonini sarebbe in pole position per la conduzione di Uno Mattina su Rai Uno. Insomma tra i corridoi di viale Mazzini si prepara la nuova stagione Rai e alcuni volti noti in conduzione potrebbero sparire. O riapparire magari in altri programmi. È di queste settimane la polemica legata a Bianca Berlinguer che con il suo CartaBianca potrebbe cambiare collocazione sul palinsesto Rai. I talk show comunque continuano a godere di ottima salute in termini di share.

Di fatto proprio quelli mattutini raccontano in presa diretta gli scenari del fronte dell'Ucraina. E negli ultimi tempi l'interesse per il dibattito sulla guerra è notevolmente aumentato. Sui social infatti in tanti commentano i dibattiti in tv e anche in quel caso si creano le fazioni filo Putin o filo Zelensky. Ma il ruolo della tv, come del web, in questa crisi è sempre più importante.

