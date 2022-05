Vittorio Sgarbi a Stasera Italia: "Finlandia nella Nato? Vi spiego cosa c'è davvero dietro"

13 maggio 2022 a

Si parla della richiesta di adesione alla Nato di Finlandia e Svezia da Barbara Paolombelli a Stasera Italia, su Rete 4, nella puntata del 13 maggio e Vittorio Sgarbi dice: "La penso come il Papa. Questa urgenza di Svezia e Finlandia, perché soltanto adesso sentono la necessità di aderire alla Nato dissestando in qualche modo una pace fredda che finora c'era stata? Non si capisce perché non c'è stata prima".

E ancora, attacca il critico d'arte: "Persino il Papa che non è di certo indulgente con Vladimir Putin ha detto 'La Nato che abbaiava ai confini della Russia'. Questa frase è molto importante perché attribuisce alla Nato una colpa di provocazione per cui queste richieste di entrare in quell'area adesso danno un segnale, è un modo per cercare di emarginare Putin".

E infatti c'è già l'ombra di un veto della Turchia sull'adesione della Finlandia e della Svezia alla Nato che arriva come una doccia gelata a Bruxelles e smorza gli entusiasmi del blocco occidentale sull'allargamento a Est dell'Alleanza atlantica. "Stiamo seguendo attentamente gli sviluppi riguardanti Svezia e Finlandia, ma non siamo di parere favorevole", ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

E Mosca ha già reagito con la sospensione della fornitura di elettricità a partire da domani 14 maggio, notizia confermata dalla società finlandese erogatrice di corrente Fingrid, dopo che che il Cremlino aveva assicurato di non avere in programma di fermare le forniture di gas alla Finlandia.

