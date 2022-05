Papa Francesco massacrato dalla Francia: "Ambiguo con Putin", il gioco sporco sull'Ucraina

14 maggio 2022 a

a

a

In Francia l’opinione pubblica è molto severa nella critica a Papa Francesco, la cui posizione sull’invasione della Russia in Ucraina è ritenuta a dir poco ambigua. Sull’autorevole Le Monde la vaticanista Cecile Chambaud ha attaccato la “particolare concezione” del Pontefice sulla guerra: sebbene gli appelli alla pace siano encomiabili, allo stesso tempo il Papa viene accusato di essere “determinato a non incriminare Vladimir Putin e a non attribuire la responsabilità del conflitto alla sola Russia”.

"Fine regno". L'addio di Papa Francesco, "verso il nuovo Conclave": una bomba, chi è l'uomo che vuota il sacco

In Francia non c’è traccia del feroce dibattito italiano sul pacifismo: l’opinione pubblica transalpina non ha dubbi sulla necessità di inviare armi all’Ucrana in attesa di trovare uno spiraglio per un negoziato. In particolare tra i quotidiani francesi ci sono parecchie perplessità su alcuni passaggi dell’intervista che Papa Francesco ha rilasciato al Corriere della Sera lo scorso 3 maggio. Il Pontefice ha dichiarato di “non sapere come rispondere” sull’invio di armi alla resistenza ucraina e ha poi criticato il ruolo della Nato che “abbaiando alle porte della Russia” avrebbe spinto Putin a invadere l’Ucrana.

"Ma non vi fa schifo?": Yulia Vityazeva, gli insulti della giornalista russa a Papa Francesco | Video

Le Monde ha sottolineato come l’intervista del Papa metta in risalto “le ambiguità del Vaticano e le difficoltà contro cui va a sbattere la concezione della guerra sviluppata dal Papa argentino durante il suo pontificato”. Ancora più duro il commento di Jean-Marc Guenois per Figaro: “Papa Francesco sta concentrando su di sé un’incomprensione mondiale. Nonostante il suo talento di fine politico e il suo forte carattere, paga un prezzo altissimo per la sua posizione insostenibile sul non invio di armi all’Ucraina”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.