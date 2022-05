"Massimo Giletti? Non è un giornalista". Toh, che caso: chi insulta mister Non è l'Arena

17 maggio 2022 a

"Non accetto né interviste né inviti a Non è l'arena. Non è informazione": Rula Jebreal risponde così a Massimo Giletti dopo il servizio andato in onda domenica scorsa. Il conduttore del talk di La7, infatti, aveva spiegato che la giornalista si era rifiutata di incontrare i suoi inviati al Riviera International Film Festival a Sestri Levante. Rebecca Pecori di Non è l'Arena, dopo essere stata allontanata dall'evento, aveva commentato: "Mi sembra assurdo il comportamento di una giornalista che parla di libertà di stampa e poi censura".

Una volta rientrati in studio, anche Giletti si era mostrato particolarmente perplesso, chiedendosi come mai la Jebreal si fosse rifiutata in maniera così netta di concedere una battuta al suo talk. La risposta da parte di Rula arriva adesso su Twitter: "Vorrei chiarire un concetto a Giletti: come sul Covid non mi confronto con stregoni, così su chi sceglie la spettacolarizzazione della guerra non discuto con propagandisti Putiniani. Questo non è giornalismo".

La Jebreal, poi, ha pubblicato quattro fotografie: in una c'è un articolo sulla giornalista russa Yulia Vityazeva che parla di "missili su Torino" dopo la vittoria dell'Ucraina agli Eurovision; in un'altra sono raffigurati Giletti e Matteo Salvini in studio; in un'altra ancora c'è solo il conduttore di Non è l'Arena con l'immagine del Vesuvio che erutta Covid alle sue spalle; nell'ultima foto c'è Giletti che se la prende con Selvaggia Lucarelli dopo le critiche sulla sua conduzione dall'Ucraina, "si occupi di alzare le palette a Ballando con le Stelle".

