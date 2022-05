CartaBianca, Maria Elena Boschi con scollatura profondissima? E... visioni proibite

18 maggio 2022 a

Chissà, forse Alessandro Orsini nel suo raptus fanciullesco su "Hitler brutto brutto brutto" si sarà fatto prendere dall'entusiasmo perché distratto da Maria Elena Boschi. L'esponente di Italia Viva è stata la protagonista di CartaBianca, su Rai3, e vera "eroina" di Twitter. Metà dei commentatori si esalta per le risposte che l'ex ministra dà al professore, sempre sopra le righe. L'altra metà si spella virtualmente le mani per il look mostrato in studio. Elegante, ma sensualissima, con un décolleté al tempo stesso discreto e malandrino.

​Prima e dopo, un vivacissimo botta e risposta con Orsini. Il momento che fa impazzire i telespettatori e i commentatori è quando il professore, con vocina d fanciullo, abbozza una lezione sulle sue tesi, quasi per difendersi dalle accuse di essere filorusso. "Facciamo come con i bambini. Per me Hitler è cattivo, mostro, brutto, brutto, brutto. Olocausto orrore, orrore orrore. La frase non mi è uscita male, mi è uscita benissimo perché sono un professore universitario". La Boschi lo guarda con un po' di preoccupazione, lanciato occhiate alla Berlinguer che cerca di placare la furia dialettica del suo commentatore fisso.

​Non mancano bordate ironiche dalla parlamentare di IV, come quando, dopo un inatteso complimento del suo interlocutore ("Il discorso dell'onorevole è pieno di buon senso, condivido quasi tutto quello che ha detto") la butta lì: "Adesso comincio a preoccuparmi professore". E alla fine, forse, a riassumere la serata basta una battutaccia cattivissima di Luca Bottura, giornalista di Repubblica: "Quando un professore che la butta in caciara da poco incontra una Boschi che la butta in caciara da sempre, il professore è un uomo morto".

