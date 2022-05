In Onda, Mario Monti bacchetta la De Gregorio: "Il mio voto? Anziché cercare il pettegolezzo..."

21 maggio 2022 a

A In Onda, la trasmissione di La7 condotta da Concita De Gregorio e David Parenzo, si è parlato molto di quanto accaduto in seno alla commissione Affari esteri del Senato, dove il Movimento 5 Stelle ha perso la presidenza in favore di Stefania Craxi perché non è stato in grado di trovare un accordo su un nome all’interno della maggioranza di governo. La figlia di Bettino è stata ospite di In Onda, insieme a Mario Monti che pure è membro della commissione.

La De Gregorio ha provato a strappare all’ex premier una confessione sul suo voto, ma senza fortuna: “Il voto è segreto - ha risposto Monti - quello che mi ha colpito molto di questa vicenda è che si cerca il pettegolezzo, chi ha votato chi, ma la questione è un’altra. Andava fatto un tentativo di individuare nella commissione personalità competenti e in grado di prendere il voto dell’intera maggioranza, tanto più in tempi di guerra come questi. C’era in palio una posizione molto importante e non mi risulta che sia stato fatto un tentativo bipartisan, per trovare un’adesione a una soluzione unitaria”.

La Craxi ha invece parlato dell’abbaglio preso su Vladimir Putin, da lei ma anche da tanti altri come Silvio Berlusconi, Romano Prodi e vari leader europei: “Abbiamo commesso un grande errore di valutazione, abbiamo scommesso sul coinvolgimento della Russia in un dialogo con l’Europa. Credo che sia stato un fallimento, così come uno sbaglio - compiuto innanzitutto da Mosca - di consegnare la Russia alla Cina”.

