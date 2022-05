Tg La7, "Attenzione cosa!?". Enrico Mentana sbotta senza preavviso, in studio tutti senza parole

30 maggio 2022 a

Enrico Mentana sbotta in diretta su La7 a Speciale Tg La7, la striscia quotidiana dedicata alla cronaca della guerra in Russia. A far saltare i nervi di "Mitraglietta" è stato il mancato collegamento con Bruxelles in vista del vertice dei big europei per discutere il nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia.

Durante la diretta, dopo un rientro in studio, Mentana sbotta all'improvviso davanti ai suoi ospiti: "Attenzione cosa?", afferma. Poi fa una piccola pausa e a quel punto mette nel mirino la regia: "Non capisco come possa accadere nel 2022. Davvero non lo capisco". In studio comincia a calare il gelo. Poi il direttore di Tg La7 riprende e parlare e rincara la dose: "Non è possibile non avere il collegamento con Bruxelles. Capisco tutto, ma risparmiare su questo!".

Insomma nel pomeriggio di Tg La7 tira aria di tempesta. Poi dopo qualche minuto arriva il collegamento con l0inviata a Bruxelles e Mentana le dà subito la parola e aggiunge: "Vediamo se questa volta ci riusciamo". Poi chiede subito alla giornalista: "Dammi un titolo su quello che sta succedendo lì". La risposta arriva immediata: "Viktor Orban prima di partecipare al vertice ha scritto sui social 'la battaglia comincia', ecco il titolo". Poi il rientro in studio. Mentana intanto combatte la sua di battaglia a suon di strigliate al suo staff.

