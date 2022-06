CartaBianca, Alessandro Orsini raggelante: "Quando collasserete", schiaffo all'analista ucraina

01 giugno 2022 a

Scontro a Cartabianca tra Alona Kliuieva e il professor Alessandro Orsini. L'esperta della Società Dante Alighieri, in collegamento da Kiev, ha fatto il punto sulla guerra e su cosa sta accadendo in Ucraina. Al centro della sua analisi la necessità da parte dell'esercito ucraino di avere nuove armi da poter usare immediatamente usare in battaglia. E le parole della Kliuieva sono fin troppo chiare: "Stiamo chiedendo le armi non per divertimento o perché vogliamo fare la guerra ma perché dobbiamo proteggerci. Ogni giorno abbiamo davanti a noi morte e stupri.

La Russia con questa aggressione ci ha obbligati a chiedere le armi per proteggerci". La risposta del professor Orsini non si fa attendere e va in una direzione opposta rispetto all'opinione espressa dalla Kliuieva: "La situazione peggiorerà, c’è una pioggia di fuoco nel Donbass. Rischiamo un collasso dell’esercito ucraino. L’Occidente riempie l’Ucraina di armi in modo tale che la guerra non finisca mai".

E tra Orsini e l'analista è subito caduto il gelo. Da un lato Orsini chiede uno stop dell'invio di armi per evitare una escalation pericolosissima con una guerra lunghissima, dall'altro lato la Kliuieva che di fatto chiede l'invio di armi per poter dare una speranza di resistenza all'Ucraina. In mezzo Bianca Berlinguer che ha provato a calmare gli animi trovando una sintesi di due pareri così distanti tra loro.



