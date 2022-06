Marco Travaglio, la vergogna: gli Alpini un branco di maniaci sessuali, orrore in prima pagina

02 giugno 2022 a

Alpini molestatori. Non hanno dubbi, al Fatto Quotidiano. Già, perché la vignetta ospitata da Marco Travaglio in prima pagina oggi, giovedì 2 giugno, non lascia spazio a particolari dubbi. Sul carrozzone degli accusatori ecco saltare anche il "gazzettino delle procure", ovvero il Fatto.

L'attacco ai nostri militari, nel giorno della parata del 2 giugno e della Festa della Repubblica, arriva con la vignetta firmata da Natangelo, che come sempre picchia duro contro il soggetto che finisce nel mirino della sua matita.

Titolo: "2 giugno, parata militare". Ed ecco i rumori della parata: "Rumble rumble". Poi, dal palco, parla un generale, al cui fianco vi è un occhialuto Sergio Mattarella: "Ecco, presidente: hanno sfilato i mezzi cingolati", e così si spiega il "rumble".

E ancora, "flap-flap-flap". E il generale, dietro al banchetto con bandiera tricolore, puntualizza: "Questi erano gli elicotteri". Poi è il turno del "pè-perepè-pè-pè", trattasi ovviamente del corpo dei bersaglieri.

Quindi, nel disegno di Natangelo, ecco levarsi al cielo un coro di volgarità: "Abbella!", "Faccela vedere!", "Sei splendida!", "Che te***", "Vieni qui tesoro". E il generale: "... gli Alpini". Dipinti ancora come una sorta di branco di maniaci sessuali.

