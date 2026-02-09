Paolo Petrecca, la sceneggiata della Rai rossa: sciopero e stop alle firme

La prima andrà in onda già da oggi e fino alla fine dei Giochi con il ritiro delle firme. Inoltre, sempre i cronisti vicini all'Usigrai , annunciano uno sciopero dopo la cerimonia di chiusura dei Giochi. Una vera e proprio sceneggiata che si innesta nel solco di chi vuole rinviare queste Olimpiadi esaltate in tutto il mondo come l'esempio di un vero e proprio capolavoro italiano.

Paolo Petrecca , il direttore di RaiSport, finito al centro delle polemiche per la telecronaca della cerimonia di apertura di Milano-Cortina 2026, ora dovrà assistere anche all'ultimo colpo di coda delle penne rosse della Rai. A quanto pare la faccenda della cronaca del meraviglioso spettacolo andato in onda su Rai Uno è diventata un caso di primaria importanza tra i corridoi della Rai. E così i cronisti che non digeriscono la direzione Petrecca hanno preparato ben due proteste.

"Da oggi alle ore 17 e fino alla fine dei Giochi ritiriamo la nostra firma da servizi, collegamenti e telecronache in attesa che l'azienda prenda finalmente coscienza del danno che il direttore di RaiSport ha recato nell'ordine: ai telespettatori che pagano il canone, alla Rai come azienda e a tutta la redazione di RaiSport che sta lavorando come sempre con passione in questo grande evento", si legge nel comunicato del Cdr di RaiSport. Insomma, la sensazione è che una parte della redazione stia usando la vetrina delle polemiche olimpiche per regalre i conti all'interno di Rai Sport. Sarà così? Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.