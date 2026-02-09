4 di Sera, Sara Kelani affonda Bonelli: "Li state coccolando"

"Secondo lei, manifestare pacificamente si può per difendere un centro sociale violentissimo che sono 30 anni che è tutt'altro che pacifico, che è stato il braccio armato di tutta una serie di manifestazioni in cui ci sono state le più assolute devastazioni, in cui sono stati presi a martellate i poliziotti...": la deputata di Fratelli d'Italia Sara Kelany lo ha detto nello studio di Paolo Del Debbio a 4 di Sera su Rete 4, rivolgendosi a un altro ospite del talk, il portavoce dei Verdi Angelo Bonelli.
Al centro del dibattito la manifestazione pro-Askatasuna dello scorso 31 gennaio a Torino. "In quella piazza, una piattaforma non condivisibile, scendono parlamentari di Alleanza Verdi e Sinistra, tra l'altro avendo partecipato anche a una riunione precedente in cui Askatasuna aveva detto che cosa avrebbe combinato, aveva detto: sarà una giornata di lotta contro lo Stato - ha proseguito la Kelany -. E dei parlamentari della Repubblica cosa fanno? Aderiscono, danno un sostegno morale a coloro che sono in piazza. Già dalle regole di ingaggio si doveva capire che in quella manifestazione non buisognava scendere. Purtroppo, è del tutto evidente che le sinistre stiano coccolando l’antagonismo dei centri sociali, perché rappresentano il loro bacino di voti".
"È del tutto evidente che le sinistre stiano coccolando l’antagonismo dei centri sociali, perché rappresentano il loro bacino di voti”— 4 di sera (@4disera) February 9, 2026
Sara Kelany a #4disera pic.twitter.com/hK4HifJ4td