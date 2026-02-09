4 di Sera, Sara Kelani affonda Bonelli: "Li state coccolando"

"Secondo lei, manifestare pacificamente si può per difendere un centro sociale violentissimo che sono 30 anni che è tutt'altro che pacifico, che è stato il braccio armato di tutta una serie di manifestazioni in cui ci sono state le più assolute devastazioni, in cui sono stati presi a martellate i poliziotti...": la deputata di Fratelli d'Italia Sara Kelany lo ha detto nello studio di Paolo Del Debbio a 4 di Sera su Rete 4, rivolgendosi a un altro ospite del talk, il portavoce dei Verdi Angelo Bonelli.

Al centro del dibattito la manifestazione pro-Askatasuna dello scorso 31 gennaio a Torino. "In quella piazza, una piattaforma non condivisibile, scendono parlamentari di Alleanza Verdi e Sinistra, tra l'altro avendo partecipato anche a una riunione precedente in cui Askatasuna aveva detto che cosa avrebbe combinato, aveva detto: sarà una giornata di lotta contro lo Stato - ha proseguito la Kelany -. E dei parlamentari della Repubblica cosa fanno? Aderiscono, danno un sostegno morale a coloro che sono in piazza. Già dalle regole di ingaggio si doveva capire che in quella manifestazione non buisognava scendere. Purtroppo, è del tutto evidente che le sinistre stiano coccolando l’antagonismo dei centri sociali, perché rappresentano il loro bacino di voti".