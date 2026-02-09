Andrea Pucci, il fango di Luigi Manconi: "Un diritto del popolo italiano"

Luigi Manconi entra a piedi uniti sulla polemica che riguarda il comico Andrea Pucci. Come è noto ha deciso di rifiutare la co-conduzione di Sanremo dopo le polemiche divampate nelle lande progressiste per la sua presenza sul palco dell'Ariston. Non chimatela censura, chiamatela proprio censura rossa.

E così Luigi Manconi a L'Aria che tira la spara grossa e mette, anche lui, nel mirino il comico milanese: "Voglio esprimere tutta la mia solidarietà verso Andrea Pucci, comico di destra, che ha rinunciato ad andare al Festival di Sanremo. Esprimo tutta la mia solidarietà ad Andrea Pucci e voglio difenderne il diritto a poter andare al Festival di Sanremo perché ritengo che il popolo italiano, i milioni e milioni di spettatori di quel festival, possano avere il diritto di ascoltare Andrea Pucci che dice battute mirabili come: Le mogli sono stitiche, eppure cag*** il ca*** . Ecco, perché negare questo diritto di libertà al popolo italiano?".