Sanremo 2026, Andrea Pucci no e questi invece sì? Sinistra all'angolo

Dove tutto si poteva dire, l’importante è che fosse congeniale alla retorica progressista. E, ovviamente, in quel caso la satira era sacra. Fu proprio Fazio a sottolinearlo, fra un «vai a casa» e un «buuu» urlato dalla platea a quel Maurizio Crozza travestito da Berlusconi. «C’è differenza tra satira e propaganda» provò a spiegare Fazio mentre parte del pubblico aveva deciso di alzarsi e andare via. Per una volta, a sinistra persero il controllo.

«Stiamo applaudendo un comico fra i più amati dal pubblico televisivo e non bisogna approfittare del Festival per farsi notare con due urli». Parola di Fabio Fazio. Ma non per difendere Andrea Pucci. Anzi. Era il 2013, poche settimane prima delle elezioni politiche, e Berlusconi stava rimontando alla grande. Forte la tentazione di provare a fermarlo. Bei tempi penseranno i compagni nostalgici - quando l’Ariston somigliava più a un comitato elettorale del Pd che a una festa nazional-popolare.

Giorgia Meloni interviene sul caso Andrea Pucci e la polemica legata a Sanremo 2026, dove il comico ha rinunciato alla c...

Il palco mancava sotto i piedi. Forse, ma dico forse, erano andati oltre. Ma del resto, l’indirizzo di quell’edizione era stato chiaro fin dall’inizio grazie ad una Luciana Littizzetto più impegnata ad attaccare il Cav che a fare la co-conduttrice. «Voglio un notaio in sala perché voglio fare anche io un contratto con gli italiani: voglio fare l’elenco dei politici più pirla». E ancora: «Fa che la crisi passi perché è vero che come diceva uno, che non mi ricordo più chi fosse, i ristoranti sono pieni. Ma sono pieni di gente che cerca un posto da cameriere». La propaganda era iniziata ben prima di Crozza...

Sia chiaro, Fazio e la Littizzetto non avevano inventato proprio nulla. Di illustri precursori che già avevano sfruttato il palco per propinarci soloni moraleggianti e invettive politiche ne è pieno. «Ti sputtanerò con certi filmini che darò alla Bocassini», cantò nel 2011 il duo comico formato da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Si chiamava proprio così, “Ti sputtanerò”, la loro cover-parodia di “In amore”, capolavoro di Gianni Morandi. Un testo, neanche a dirlo, interamente basato sui guai del centrodestra, con la rottura tra Fini e Berlusconi.

Ma il duo di Che tempo che fa non aveva nessuna intenzione di essere dimenticato facilmente. Tanto che nel 2014 - tornati al timone del Festival- infarcirono ogni serata di uno strato talmente spesso di buonismo spicciolo da ostruire le arterie anche degli spettatori più faziosi. Peccato che poi, quando qualcuno lo fece notare a Fazio, lui non reagì bene. Fece il risentito: «Questa storia del buonismo mi ha rotto le palle». Amen.

Nel corso degli anni la situazione è andata migliorando? Neanche per idea, anzi. I moralismi si sono moltiplicati, l’ideologia si è fatta ancora più radicale. Nel 2020, Amadeus ci “regalò” una Rula Jebreal in versione co-conduttrice. Ma guai a lamentarsi per la presenza della paladina pro-islam, che sulla stampa internazionale si dilettava a spiegare come l’Italia fosse un Paese di razzisti e fascisti.

Un leitmotiv, quello dell’Italia razzista, che tornerà a Sanremo nel 2023 con la partecipazione di Paola Egonu. La campionessa della pallavolo infatti non ci mise né uno né due a puntare il dito contro la Nazione: «È un Paese razzista che però sta migliorando; non voglio sembrare polemica o fare la parte della vittima, ma dire come stanno le cose», fu il suo commento lapidario in conferenza stampa all’Ariston. Il tutto, condito dal più banale dei monologhi sull’inclusione portato in prima serata.