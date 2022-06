Roma, lo sfogo duro di Nunzia De Girolamo davanti alla figlia: "Che schifo, ma come si fa?!"

02 giugno 2022 a

Nunzia De Girolamo non usa giri di parole: "Che schifo". Così la conduttrice televisiva, ex parlamentare, definisce quanto visto per le strade di Roma. La De Girolamo, in compagnia della figlia, filma col suo cellulare un branco di cinghiali che passa per le strade della Capitale, proprio nel cuore di Roma. Appena vede i cinghiali la De Girolamo prende subito il suo cellulare e inizia a commentare su Instagram quanto sta vedendo. E non sono certo parole tenere: "Ed ecco qui, anche io ho incontrato una grande famiglia di cinghiali. Siamo nel centro di Roma, che vergogna! Che schifo! Siamo nella Capitale".

Un messaggio nemmeno tanto velato anche per l'amministrazione capitolina guidata dal sindaco dem Roberto Gualtieri. La situazione a quanto pare ormai è fuori controllo e il video della De Girolamo è l'ennesima dimostrazione del degrado in cui versa la Capitale da diversi anni. Dopo l'amministrazione Raggi, ora tocca a quella di Gualtieri dover fare i conti con i cinghiali. Uno spettacolo indecoroso per una città millenario come Roma presa da assalto dai turisti che si godono la bella stagione.

E nel video girato dalla De Girolamo si sente anche la voce della figlia che invece ha un approccio diverso e afferma: "Che carini, io me ne rubo uno". Insomma le parole della figlia della De Girolamo per un attimo hanno stemperato la tensione della madre. Non è facile ritrovarsi davanti a un'intera famiglia di cinghiali.

