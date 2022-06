Matteo Bassetti fuori controllo, "un popolo di ebeti": perché insulta gli italiani

03 giugno 2022 a

a

a

Mascherine sì o no? Matteo Bassetti non ha dubbi: adesso non serve più e soprattutto non va utilizzata come spesso vediamo fare in giro. "Abbiamo creato un popolo di ebeti", ha sbottato l'infettivologo in collegamento con Agorà su Rai 3. Il primario della clinica Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, poi, ha proseguito: "Quando vedi portare la mascherina al braccio, significa che noi abbiamo portato avanti non uno strumento di protezione ma un vessillo, così non serve a niente".

L'amarissimo sfogo di Bassetti in tv: "Ecco perché gli italiani hanno paura del vaiolo delle scimmie"

Secondo Bassetti, infatti, chi porta il dispositivo di protezione al braccio non ha capito nulla di come si indossa una mascherina: "La mascherina che si porta al braccio non funziona più quando la si mette: in Italia abbiamo fatto un errore clamoroso, non abbiamo spiegato che la mascherina ha una durata di 6 ore, che deve essere conservata in un contenitore di plastica, che deve essere messa a coprire naso e bocca. Noi abbiamo detto solo 'mettiti la mascherina sennò ti faccio la multa'".

"Ora non si può più scherzare". Bassetti lancia l'allarme sul vaiolo delle scimmie: "Brutta piega", che cosa ci aspetta

Al momento la mascherina è obbligatoria solo in alcuni casi: cinema, teatri e spettacoli al chiuso. Ma dal 15 giugno, quando scade l'ultimo decreto varato in materia, l'obbligo dovrebbe decadere. A meno che il governo non decida di prorogarlo in alcune situazioni. L’obbligo potrebbe restare ancora per i trasporti, per esempio, almeno quelli a lunga percorrenza come treni ad Alta Velocità e aerei. Così come dovrebbe restare a scuola, negli ospedali e nelle Rsa.

"Serve una misura drastica". Peste suina, Matteo Bassetti estremo: cosa deve fare l'Italia (subito)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.