Francesca Chaouqui, la "papessa" querela il big di Repubblica: "Da vomito", l'articolo nel mirino

06 giugno 2022 a

a

a

Francesca Chaouqui passa dalle parole ai fatti e, dopo un articolo che la vede protagonista, querela Francesco Merlo. Ad annunciare la nuova battaglia in tribunale è lei stessa con un post su Twitter: "Mi ha dato della truffatrice. L’ho querelato. Repubblica del fango e delle Bugie. Da vomito". In allegato il verbale. Il motivo? Un pezzo uscito su Repubblica dal titolo: "Salvini, il leader credulone e la surreale corte dei finti pacifisti".

Salvini pedinato dai servizi segreti, la trappola contro il leader della Lega: incontri con i russi, ora tutto torna...

A scatenare l'ira alcuni passaggi che la tirano in ballo: "Dunque adesso Chaouqui e Capuano, che in questa ciurma di finti pacifisti sono i soli professionisti, sia pure della finzione, due falsi autentici, due veri e dunque onestissimi truffatori". Ma non è tutto, perché poi Merlo ha continuato accusando l'esperta di comunicazione, già al centro di varie vicende, di "essere maschere di questo imbroglio" e di aver costruito la "patacca pacifista" di Salvini.

Rapporti con Mosca, dove verrà processato in pubblico Matteo Salvini: l'ultima vergogna del Pd

Parole forti su cui la Chaoqui non intende far finta di nulla. Anni fa, quando fu chiamata da Papa Francesco a far parte della Cosea, la Commissione referente di studio e indirizzo sull’organizzazione delle strutture economiche e amministrative della Santa Sede, la Chaouqui fu arrestata in Vaticano per la fuga di notizie e la divulgazione di documenti riservati. Solo successivamente, collaborando alle indagini, venne rilasciata.

"Ecco chi adora al posto di Putin": Saviano insulta Salvini? Altra gaffe: attenzione alla foto | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.