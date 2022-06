David Parenzo e Tarquinio, volano insulti: "Roba da pazzi", "Non sono un idiota". La Merlino ferma la diretta

07 giugno 2022 a

a

a

"Roba da pazzi, ma come si fa? Se accetti il principio che una potenza come la Russia possa liberamente invadere il pezzo di un altro territorio...": David Parenzo ha avuto uno scontro piuttosto acceso con Marco Tarquinio sulla guerra in Ucraina a L'Aria che tira, la trasmissione di Myrta Merlino in onda su La7. "Io non lo accetto, non ho detto questo", ha replicato duramente il direttore di Avvenire. Ma il conduttore di In Onda ha insistito: "E' evidente che è in corso una carneficina da parte dei russi". "No, la carneficina la stanno facendo sia i russi che gli ucraini", ha controbattuto Tarquinio.

"Ho preso un fracco di botte dai poliziotti": la drammatica confessione di Maria Giovanna Maglie

Sentendo queste parole, però, Parenzo non ha voluto sentir ragioni e ha iniziato a inveire contro il collega: "Gli ucraini si stanno difendendo da un'aggressione, direttore mio, rimettiamo le cose a posto e poi discutiamo con ordine di tutto. C'è stata un'aggressione militare fatta con dei carri armati che hanno invaso un territorio democratico. Sulla base di quale principio del diritto internazionale un popolo può accettare di avere una parte del proprio territorio invasa da un altro?". A quel punto, però, anche Tarquinio ha alzato i toni: "Posso parlare o devo sentire questo comizio? Sono stufo di chi mi viene a spiegare come va il mondo, non siamo idioti. Zelensky pagherà il prezzo di questa retorica".

Marco Tarquinio e David Parenzo a L'Aria che tira, il video

"Stai buono", "Cita la fonti o vergognati": Parenzo-D'Orsi, la rissa travolge Myrta Merlino | Video

"Se non ci fosse stata la resistenza ucraina, Kiev sarebbe già russa", ha proseguito imperterrito Parenzo. Cui il direttore di Avvenire ha risposto: "Se non avessimo armato gli ucraini e se il Paese avesse avuto una leadership all'altezza, l'Ucraina avrebbe potuto fare una grande guerra civile, di resistenza, senza l'uso delle armi, con la disobbedienza civile. Io voglio un mondo nel quale non si usano i carri armati". Di fronte a queste parole Parenzo ha chiosato: "Non la fermi con la marcia del sale l'armata di Putin".

"Se sfonda al centro, può dare l'ordine". Il generale Fioravanti svela dove arriverà Putin: cosa si prende

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.