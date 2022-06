Meghan e Harry, occhio alla figlia Lilibet Diana: "A chi assomiglia", spunta una foto

Francesco Fredella 07 giugno 2022 a

Arriva una foto di Lilibet Diana. La foto arriva direttamente da Harry e Meghan Markle, che la condividono con i loro fan. Ed è praticamente identica al papà. L'ultima arrivata in casa Windsor è la secondogenita dei Sussex, che adesso viene immortalata nel prato. Una foto che da subito fa il giro della Rete dopo lo scatto natalizio insieme ai suoi genitori e al fratellino Archie. Lilibet è sorridente, felice. Ma ha anche un viso da furbetta. Quei suoi capelli rossi ricordano molto papà Harry, figlio dell'indimenticabile Lady Diana. La piccola Lilibet, chiamata così in onore della regina Elisabetta, posa nell’erba del giardino di Windsor accanto alla famiglia.

Lo scatto è del fotografo Misan Harriman. Un vero e proprio picnic reale al Frogmore Cottage che diventa subito virale. Gli ex duchi di Sussex sono volati in Europa qualche settimana fa, fermandosi a Londra in occasioni del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta. Secondo i tabloid, però, sarebbero partiti subito.

Il loro è stato un lungo weekend londinese che li ha visti molto impegnati. Hanno partecipato ad un solo evento ufficiale, la messa di ringraziamento a St. Paul, e poi stop. I due hanno mantenuto sempre un basso profilo. Ma sono stati i veri protagonisti di questo momento. Infatti, di loro si parla quasi quanto la Regina Elisabetta che è la protagonista assoluta dei 70 anni di regno. Un vero e proprio record. Elisabetta II è la sovrana più longeva al mondo.

