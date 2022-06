CartaBianca, Marco Minniti svela il "segreto" di Putin: "Perché ha invaso l'Ucraina"

08 giugno 2022 a

Marco Minniti a Cartabianca, il talkshow di Rai Tre condotto da Bianca Berlinguer, non usa giri di parole. L'ex ministro degli Interni infatti spiega senza perifrasi quali sono i veri obietti di Vladimir Putin e dell'Armata Rossa. L'ex titolare degli Interni afferma: "Putin ha invaso l'Ucraina per espansionismo imperiale russo. Meno male che non è arrivato a Kiev, altrimenti chissà dove sarebbe potuto arrivare".

Insomma, secondo Minniti, l'avanzata dei russi in Ucraina fa parte di un disegno "imperiale" che lo zar vuole portare avanti. Poi, sempre Minniti, spiega qual è il punto di vista di Putin sulla questione ucraina e anche in questo caso non usa mezzi termini: "Putin ha detto che l'Ucraina non esiste come nazione e gli ucraini non esistono come popolo. Ma gli ucraini non si sentono russi. C'è stata una resistenza di popolo ed era doveroso per la comunità internazionale sostenerla". Ma non finisce qui. Anche sul lato militare della vicenda Minniti ha le idee molto chiare: "Abbiamo un invasore con un esercito modernissimo, dotato ad esempio di missili ipersonici. Gli aggrediti devono essere difesi nella maniera più seria senza provocare un'escalation militare e finora ci si è riusciti. Negoziare non significa capitolare".

Di fatto l'ex ministro degli Interni spera nell’apertura di un negoziato serio che possa portare alla fine di questo conflitto che ormai dura da mesi e che si fa sempre più cruento giorno dopo giorno. Le due parti sono molto distanti sul tavolo delle trattative. Ma una cosa è certa: solo un dialogo tra Russia e Ucraina può porre la parola fine a una guerra che dura già da troppo tempo.

