Nicola Porro svela la verità sulle auto elettriche: "Tesla e Mercedes turbo-diesel, cosa accade..."

10 giugno 2022 a

a

a

Nicola Porro ha dedicato gran parte della sua “zuppa” quotidiana alla questione delle auto elettriche e in particolare allo stop votato dal Parlamento europeo ai motori termici. A partire dal 2035 le case automobilistiche non potranno più vendere veicoli alimentati a benzina o diesel: nonostante sia stato il punto più controverso del pacchetto pensato per ridurre le emissioni, i voti a favore sono stati comunque più di quelli contrari.

Auto a benzina addio? "La Cina ci divorerà": il nodo delle batterie, l'allarme dell'esperto

“Stiamo parlando dell’industria principale del mondo europeo - ha dichiarato Porro - e facciamo finta che sia sbagliata. Uno studio fatto da Aci nel 2021 dice che le emissioni elettriche dell’alta gamma sono superiori a quelle di un Euro 6. Bisogna mettere le cose nella giusta prospettiva. Un altro studio tedesco autorevole sostiene che la Tesla produce più CO2 della Mercedes turbodiesel”. Porro si è poi posto diverse domande: “Come produciamo energia elettrica in questo Paese? Pensate davvero che con il fotovoltaico noi riusciremmo a produrre energia elettrica per rinnovare tutto il nostro parco auto?”.

"Ci vuole tutti cinesi". Nicola Porro a valanga, il politico "gretino" nel mirino: benzina e diesel, chi ci sta per rovinare

L’altro giorno Porro aveva invece criticato duramente Frans Timmermans, vicepresidente della Commissione europea: lo ha definito un “gretino” nonché un “olandese con la barba che ci vuole tutti cinesi”. Insomma, Porro non ci è andato per il sottile: “Tutto il resto sono cazz***, l’Europa e l’America sapevano fare i motori e cos’è che fanno? Uccidono questa industria perché ci sono i gretini, teste di minc*** che pensano che le macchine a benzina inquinano più dei loro cellulari o delle varie novità tecnologiche”.

Auto, addio benzina? Alessandro Sallusti: pezze al sedere nel nome del progresso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.