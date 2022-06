CartaBianca, Orsini sconvolge lo studio: "Zelensky? La mia speranza è..."

15 giugno 2022 a

E come ogni martedì sera, ecco che sale in cattedra a CartaBianca Alessandro Orsini, il controverso professore finito nel mirino per le sue presunte posizioni filo-Putin e filo-Russia nel conflitto in Ucraina, tanto da essere finito nella lista redatta (forse) dal Copasir di cui ha dato conto, con gran fracasso, il Corriere della Sera.

Siamo ovviamente su Rai 3, il regno di Bianca Berlinguer, la puntata è quella di martedì 14 giugno. Ed ecco che però, questa volta, Orsini sorprende. Infatti afferma quanto segue: "Dobbiamo aumentare le sanzioni contro la Russia usandole come merce di scambio al tavolo delle trattative", premette segnando un parziale cambio di rotta rispetto alle sue posizioni precedenti. Dunque, aggiunge: "La mia speranza è quella di preservare un pezzo di Ucraina democratica e salvare Volodymyr Zelensky", rimarca Orsini. Non che abbia mai espressamente detto il contrario, ma tanta chiarezza nel sostenere questo tipo di posizione, un pizzico, sorprende.

Al netto di queste premesse, il professor Orsini aggiunge: "Purtroppo il futuro per l’Ucraina è tragico. Esiste una dimensione relazionale del problema ucraino, cioè quello che Vladimir Putin farà è in relazione a quello che faremo noi. I movimenti di Putin dipendono da noi", conclude Orsini, avvertendo Occidente, Nato, Usa ed Unione Europea circa le possibili conseguenze di ogni singola mossa.

