Crazy Pizza, Flavio Briatore si sfoga: "Ecco cosa c'è in una pizza da 5 euro"

Flavio Briatore non usa giri di parole: attacco a testa bassa contro chi vende una pizza a 4-5 euro. L'imprenditore infatti sui social ha voluto difendere i prezzi del menù del suo Crazy Pizza, la catena di pizzeria che recentemente ha lanciato in diverse città. Come è noto il costo di una pizza nel ristorante di Briatore non è certo basso e così l'imprenditore ha ricevuto qualche critica da parte di qualche cliente. Ma lui ha le idee molto chiare e contrattacca: "Ma per tenere i prezzi così bassi, pere vendere una pizza a 4 euro, che ingredienti usate?". Poi, in una clip su Instagram, l'attacco si fa sempre più duro: "Il PataNegra costa 300 euro al kg, i pelati costano 4 euro al kg, la mozzarella di bufala 15 al chilo, la nostra farina 1, 50 al chilogrammo".

A questo punto rivendica la scelta di non far lievitare la pizza attaccando chi invece segue questa procedura: "Ti danno una mattonata di pasta con un laghetto di pomodoro". Ma l'ira di Briatore non finisce qui. L'imprenditore infatti ha proseguito a testa bassa: "A differenza di questi miei amici pizzaioli che dicono che è troppo sottile…mentre loro ti danno una mattonata con un laghetto di pomodoro, io chiedo come fanno a vendere una pizza 4-5 euro? Cosa ci mettono dentro questi signori?Pagano stipendi, affitti, ingredienti, gas, luce, ammortamenti… o ne vendi 50mila o ci sta qualcosa che non capisco. Il ragionamento normale è che noi continuiamo a dare un prodotto di altissima qualità ai clienti".

Infine il suo sfogo si conclude così: "Quando in Italia hai successo trovi questa rabbia contro il successo, il rancore. Perché. l'Italia è rancorosa e gelosa. Voglio proprio vedere quelli dei 4 euro a pizza quante ne fanno. Io sono un genio e loro…".

