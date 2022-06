Giovanni Allevi e il cancro, cos'è il mieloma che lo ha colpito: sintomi, rischi e conseguenze

Francesco Fredella 20 giugno 2022 a

a

a

Giovanni Allevi ha un tumore. L'annuncio arriva sui social e la notizia, subito, fa il giro della Rete lasciando tutti senza parole. “Lotterò lontano dal palcoscenico”, dice Allevi, che sconvolge letteralmente tutti. “Devo curarmi e lo faccio lontano dal palco”, dice ancora. I suoi fan sono andati in allarme e sono arrivati tantissimi messaggi di solidarietà. Tra i tanti commenti c'è anche quello di Fedez, che di recente si è sottoposto ad un delicato intervento per la rimozione di un cancro al pancreas (anche il rapper milanese aveva annunciato la malattia sui social). “Che ti arrivi il mio grande abbraccio”, scrive Fedez.

"Ho un tumore. Perdonatemi...". Giovanni Allevi. l'annuncio-choc: cosa lo ha colpito

“Anche se non ci conosciamo, ti faccio il mio grande in bocca al lupo per questo viaggio non facile…”, dice Fedez all'Ansa. E poi aggiunge: "Spero che tutto per te si possa risolvere al più presto nel migliore dei modi e mi auguro che ti arrivi da parte mia e di tutti noi un grande abbraccio virtuale che ti dia la possibilità di distrarti un po’". Ma non tarda ad arrivare la risposta di Giovanni Allevi: “Grazie infinite per il tuo affettuoso pensiero. Spero a presto”.

Fedez e il tumore al pancreas: "Quando penso ai miei figli...". Lo sfogo rubato: in lacrime

Il pianista, un vero e proprio talento della natura, ha scoperto di avere un mieloma, si tratta di un cancro delle plasmacellule che si moltiplicano nel midollo osseo senza controllo. Tra i sintomi ci sono forti dolori alle ossa, a volte fratture, problemi ai reni e un forte indebolimento del sistema immunitario.

"Non voglio morire". Fedez e il tumore al pancreas: colloquio privato, spunta un audio drammatico

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.