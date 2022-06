Flavio Briatore va da Vespa, dubbi infamanti: "La sua pizza? Solo per..."

24 giugno 2022 a

a

a

La polemica sulla pizza? "Un modo per farsi pubblicità gratis". È questo il sospetto dietro il botta e risposta tra Flavio Briatore e i pizzaioli napoletani. Molti utente di Twitter hanno infatti giudicato con malizia il dibattito quasi infinito sul costo del prodotto più amato dagli italiani. Non a caso l'imprenditore è stato ospite nella serata di giovedì 23 giugno di Porta a Porta. Per l'occasione Bruno Vespa ha deciso di invitare anche Gino Sorbillo, tra i più noti pizzaioli di Napoli.

"Quanto offro a chi lavora con me": Flavo Briatore sbotta e svela la cifra, clamoroso

Su Rai 1 ognuno di loro ha potuto dire la sua. Peccato però che l'acceso dibattito che si aspettavano i telespettatori non ci sia stato: Briatore e Sorbillo si sono limitati a spiegare la loro posizione. Insomma, quanto basta a sollevare un dubbio sui social: "Si stanno solo facendo pubblicità gratis", è la tesi più accreditata.

"Perché ha attaccato i pizzaioli napoletani": le voci infamanti su Flavio Briatore

Lo stesso Briatore, in riferimento al suo Crazy Pizza, ha ammesso: "Io non faccio le guerre per una pizza. Neanche per la mozzarella o per il Patanegra. Se qualcuno pensa di fare comunicazione attaccandosi al treno Briatore e poi al treno Sorbillo, credo che c’è molta gente che ha approfittato di questa cosa per avere un secondo di notorietà".

Bruno Vespa, l'azzardo: chi mette di fronte a Flavio Briatore, rischio-caos su Rai 1

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.