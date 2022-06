Tagadà, Carlo Calenda scatenato: "Fatti un giro...", Di Maio asfaltato in tv

24 giugno 2022 a

Carlo Calenda anche questa volta non le manda a dire. Il leader di Azione ai microfoni di Tagadà, il talk show di La7, manda un messaggio chiaro a Luigi Di Maio. Dopo la fuoriuscita di Gigino dal Movimenti Cinque Stelle si è aperta di fatto la corsa al centro. E tra i cavalli in pista ci sarebbe proprio lo stesso Di Maio che vorrebbe far sterzare il suo "Insieme per il futuro" proprio verso posizioni moderate, più aderenti alla linea del governo Draghi e soprattutto verso lo spazio che pian piano si sta creando al centro.

Ma Calenda che di politica ne sa certamente più di Di Maio ha voluto mettere subito le cose in chiaro: "Ha fatto tanti disastri, ha preteso anche due ministeri, ora che facesse un giro fuori dalla politica", ha affermato il leader di Azione. Poi ha voluto esplicitare meglio il suo ragionamento: "Di Maio non mi chiamerà, ha fatto tanti disastri, facesse un giro fuori dalla politica".

Insomma Calenda si dissocia da una evetuale intesa con Gigino dopo la fuoriscita e lo strappo con i pentastellati. Ma di fatto la corsa al centro è solo all'inizio. L'esplosione die Cinque Stelle lascia intendere in modo chiaro che il quadro politico di casa nostra può essere travolto da un terremoto da qui all'appuntamento elettorale delle politiche. Di certo anche nel campo progressista giallorosso potrebbero esserci nuovi smottamenti che potrebbero mettere in discussione la tenuta stessa della coalizione di centrosinistra. E in questo tsunami che potrebbe devastare i rossi e i 5 Stelle a goderne potrebbe essere proprio il centro che sta per nascere...

