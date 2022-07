Controcorrente, Veronica Gentili? Occhio al suo volto, mai visto prima: in diretta così

06 luglio 2022 a

a

a

Riavvolgere il nastro fino a due sere fa. Siamo a lunedì 4 luglio, Rete 4, prima serata. Nel dettaglio siamo a Controcorrente, ormai appuntamento fisso per questa estate al posto di Stasera Italia. Appuntamento fisso con una Veronica Gentili che, come vi raccontiamo ormai da mesi, è sempre più sulla cresta dell'onda, apprezzata e utilizzatissima sui canali Mediaset.

Bene, lunedì 4 luglio, Veronica Gentili, si è presentata in diretta con una grossa... novità. Di che si tratta? Presto detto, un cambio di look: un paio di occhiali con montatura nera con i quali non si era quasi mai vista. A completare il look camicia bianca, smalto rosso e rossetto di un colore acceso. Bellissima ed elegantissima. Ma nella puntata successiva, Veronica Gentili gli occhialetti li aveva già accantonati. Perché? Mistero...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.