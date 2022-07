Controcorrente, Verderami smaschera Conte: "Tutto, tranne la crisi"

10 luglio 2022 a

a

a

La crisi di governo? Una farsa grillina, l'ultima pagliacciata di Giuseppe Conte e M5s. La minacciano, la sbandierano e non la aprono. Mai. E delle bizze grilline se ne parla a Controcorrente, il programma in onda su Rete 4, la puntata è quella di sabato 9 luglio.

"Scemi, improvvisati". Sgarbi sbotta dalla Gentili: attacco senza precedenti a Draghi e Speranza

Ospite in studio ecco Francesco Verderami, firma di punta del Corriere della Sera, il quale senza giri di parole spiega di non credere e di non aver mai creduto alla crisi di governa aperta (o apribile) dai pentastellati.

"La Cina ha mostrato i muscoli e...". Rampini, cosa è successo con Shinzo Abe in Giappone

"Mi pare dalle parole che abbiamo ascoltato, che tutto ci sia tranne che una crisi di governo - premette -. È una mia opinione personale. Ritengo che la crisi non c'è e non ci sarà perché non ci sono le condizioni. Quando il M5s avanza dei temi politici di così prima grandezza, questi temi si affrontano al tavolo di governo - rimarca il giornalista -. Non solo di un governo qualasiasi, ma di un governo di larga coalizione. Quindi interessano il confronto con le altre forze della maggioranza, di una larga maggioranza. Quindi, la necessità di trovare una sintesi. Altrimenti se uno vuole tutto e subito va al voto e prende il 50 per cento", conclude Verderami.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.