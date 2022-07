Alina Kabaeva "incinta e arrabbiata": cosa le ha fatto Putin, il peggiore degli sgarbi

11 luglio 2022 a

Papà per l'ottava volta. Vlamdimir Putin, mentre bombarda l'Ucraina, si prepara ad accogliere tra le braccia un'altra figlia da Alina Maratovna Kabaeva. L'ex stella russa della ginnastica ritmica e vincitrice della medaglia d'oro alle Olimpiadi di Atene del 2004 (nonché di un bronzo a Sydney nel 2000 e di nove ori mondiali), sarebbe infatti incinta. "Ho già abbastanza figlie", si sarebbe lamentato lo zar scatenando la reazione dell'amante: "Avrebbe fatto arrabbiare molto Alina Kabaeva", si legge in un post su Telegram del canale General Svr. Alina ha già due figli maschi e due gemelle con il presidente russo, tutti nati in Svizzera, secondo quanto riferito da Page Six all'inizio di quest'anno. Lei e i bambini erano stati nascosti dallo zar in un luogo segreto del Paese, sostiene il sito d'informazione.

A maggio, lo stesso account di Telegram ha riferito che Kabaeva era di nuovo incinta, pubblicando: "Putin ha scoperto che la sua amante è di nuovo incinta e, a quanto pare, questo non era pianificato", aveva annunciato The Sun. Putin ha anche due figlie dal suo precedente matrimonio con l'assistente di volo russa Lyudmila Shkrebneva: Maria Putina, 36 anni, che usa il cognome Vorontsova ed è co-proprietaria di Nomenko, una società di investimento nel settore sanitario, e Katerina Tikhonova, 35 anni, un ex ballerino competitivo che gestisce un'iniziativa di intelligenza artificiale presso l'Università statale di Mosca. Si dice inoltre che l'oligarca abbia una "figlia segreta ", Luiza Rozova, conosciuta anche come Elizaveta Krivonogikh, che ha avuto con Svetlana Krivonogikh, la presunta amante di Putin negli anni '90 e all'inizio degli anni 2000.



