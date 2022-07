Roberto Burioni "oltre lo squallido e lo schifo": virologo disintegrato, sul sito di Nicola Porro...

11 luglio 2022 a

Roberto Burioni ha superato il limite. Il virologo, già noto per le sue espressioni estreme contro chi esprimeva dubbi sul vaccino, ne ha combinata un'altra. Sempre parlando di Covid, Burioni ha deriso l'aspetto fisico di una giovane leghista. Morale? "La farà franca". La previsione sulle sorti dell'esperto arriva dalla Zuppa di Porro, il blog di Nicola Porro che aggiunge: "L’Ordine dei Medici, che non ha esitato a radiare la Barbara Balanzoni per i suoi toni eccessivi, non farà una piega, come sempre negli ultimi trenta mesi di insulti e provocazioni di questa inedita setta di iniziati".

Da qui l'amara riflessione: "Povera scienza, poveri noi". Sì, perché sul blog del conduttore di Rete 4 si ricorda che questa pandemia "ha portato a galla una genia di sanitari imbarazzanti, alla prova dei fatti poco ferrati, a volte clamorosamente incompetenti, comunque gente che, di norma, offre comportamenti, e facce, delle quali risulta arduo fidarsi".

Però questa volta è diverso. Burioni ha fatto traboccare il vaso: "Si è superato ogni limite e nessuno prova più vergogna di niente". Nemmeno il virologo dopo il cinguettio che ha osato pubblicare. "Che bisogno c’era di irridere una ragazza per la sua sofferenza, questo non lo sa neanche il Padreterno; forse lo sa Burioni, ma è inutile chiedergliene conto. Alessia, il suo bersaglio, non si è neanche sprecata a replicare. Lei sì che vale. Speriamo solo che, come al solito, non finisca per accaparrarsela il Pd: questo sì che sarebbe oltre il grottesco, oltre lo squallido, oltre lo schifo", si legge in conclusione.

