In onda, Concita De Gregorio nella bufera: la frase sui campani

21 luglio 2022 a

a

a

Concita De Gregorio scatena la polemica. A prendersela con la conduttrice di In Onda, programma di La7, Massa Lubrense. Il motivo? Un paragone utilizzato per commentare la crisi di governo. Più nel dettaglio la giornalista ha paragonato il discorso da dimissionario di Mario Draghi a quelle di "un titolare di cattedra ad Harvard che è stato incaricato di una supplenza all'alberghiero di Massa Lubrense".

"Basta filosofare", "Lei non capisce": Concita-De Masi si prendono a "schiaffi" | Video

Frasi che hanno sollevato parecchio clamore. Primo tra tutti a replicare è il sindaco del comune della Penisola Sorrentina, Lorenzo Balducelli: "Sono dispiaciuto soprattutto per i ragazzi. Una gaffe ci può stare, capita a tutti, ma fatta da una giornalista del calibro di Concita De Gregorio in un momento drammatico come la fine del governo di Mario Draghi, per ben due volte, prima su La7 e poi sul suo blog è un po' troppo".

"Avete visto Totti e Ilary Blasi?": lo schiaffo di Concita De Gregorio (a Giuseppe Conte)

Da qui la richiesta di riparare il danno venendo a Massa Lubrense, parlare con i professori e incontrare i ragazzi dicendo loro: "Mi sono sbagliata, scusatemi". "Speriamo accada - prosegue il primo cittadino -. Già, perché a Massa c'è davvero un alberghiero. Si chiama Istituto Polispecialistico 'San Paolo' e consta di quattro plessi: due tecnici turistici, uno a Sorrento e uno a Massa Lubrense, un altro turistico a Sant’Agnello e un alberghiero a Sorrento. Lì vengono formati i giovani che poi vanno sulle navi da crociera e in alcuni fra i migliori ristoranti italiani". Una bella lezione alla De Gregorio che si è lasciata andare a un paragone alquanto infelice, dimostrando di essere oltretutto recidiva.