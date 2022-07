Salvini, "quante Madonne". Si presenta così al Tg1, chi sfiora la bestemmia

22 luglio 2022 a

"Tutte le Madonne che ha alle spalle non saranno mai in numero superiore a quelle che ho evocato io ascoltandolo", scrive sui social Selvaggia Lucarelli commentando l'intervento di Matteo Salvini nell'edizione serale di ieri 21 luglio del Tg1. Il leader della Lega, infatti, si è presentato in collegamento seduto alla sua scrivania e con alle sue spalle una serie di immagini sacre, tra Madonne e Crocifissi, due bandiere tricolore e qualche foto di famiglia. Salvini, in abito blu vivace, cravatta e camicia bianca ma con le maniche arrotolate, a lasciare scoperti polsi e avambracci, comincia dunque la sua campagna elettorale.

Il centrodestra è pronto a presentarsi unito alle elezioni del 25 settembre, afferma il leader della Lega. "Assolutamente sì, non c'è tempo da perdere e i problemi delle famiglie, sono bollette, mutui e riforme non fatte per i no di Pd e Cinquestelle. Il centrodestra sarà compatto sulla riforma delle pensioni, perché il primo gennaio ritornerebbe la scellerata legge Fornero. La proposta della Lega che offriremo a tutto il centrodestra è quota 41. Il secondo tema è la pace fiscale". Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiesto il contributo di tutti per fronteggiare la crisi e Salvini risponde: "Lo stiamo già facendo, anche in questi minuti. Stiamo insistendo perché ancora settimana prossima il governo rinnovi lo sconto benzina di 30 centesimi almeno fino a settembre e almeno fino a fine anno lo sconto sulle bollette delle luce del gas. Per noi il lavoro non si interrompe a prescindere dalle crisi".