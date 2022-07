Meloni fascista, la Santanchè umilia David Broder: come lo chiama, gelo a La7

26 luglio 2022 a

"Il futuro dell'Italia è desolante". Con queste parole David Broder scatena la furia di Daniela Santanchè. Succede tutto a L'Aria Che Tira durante la puntata di martedì 26 luglio in onda su La7. Qui interviene lo storico britannico, esperto di fascismo italiano e francese: "Non dico che la Meloni vuole instaurare un nuovo regime fascista in Italia ma ha sdoganato militanti neofascisti". E ancora, in collegamento con Francesco Magnani: "Le risposte da parte di Fratelli d'Italia al mio articolo erano di matrice complottista. Non vogliono la dittatura ma comunque è un momento molto pericoloso nella politica italiana".

Quanto basta a far saltare dalla sedia la senatrice di Fratelli d'Italia. Rimasta in silenzio per tutto l'intervento dell'ospite, la Santanchè dice la sua: "La stampa straniera non è libera ma schierata, certi pregiudizi da un David laqualunque.... Basta con questa storia del fascismo". Osservando il confronto, il conduttore interviene in difesa dell'ospite inglese: "Santanchè, bisogna portare rispetto agli interlocutori".

Anche questo scatena la senatrice di FdI: "Io infatti ho portato rispetto, l'ho ascoltato fino ad adesso". Per la Santanche infatti Broder si è limitato a fare propaganda per la sinistra, nel pieno della campagna elettorale prima del voto. Voto che, guarda caso, vede Giorgia Meloni in vantaggio.

Qui il botta e risposta a L'Aria Che Tira tra David Broder e Daniela Santanchè